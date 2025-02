Palomar, una delle case di produzione cinetelevisiva più importanti d’Italia, sceglie l’Emilia-Romagna per il proprio dipartimento di animazione. Si rafforza, così, un legame già consolidato dai proficui rapporti con l’Emilia-Romagna Film Commission, per quanto riguarda le produzioni live action, al quale si aggiunge ora la collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Proprio la Cineteca, infatti, ha messo a disposizione gli spazi per i nuovi studi di Palomar Animation, inaugurati oggi alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni. Alla presentazione hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura di Bologna, Daniele Del Pozzo, il presidente di Palomar, Carlo Degli Esposti, il direttore di Rai Kids, Luca Milano, il direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, e il responsabile dell’Emilia-Romagna Film Commission, Fabio Abagnato.

Gli spazi sono nella sede di via Pietralata, in pieno centro, e oggi ospitano una ventina di addetti ai lavori con la possibilità di accoglierne a regime oltre 40. Nella nuova sede, le fasi di produzione di animazione CGI (immagini generate dal computer 3D, per realizzare effetti speciali) sono affiancate da ulteriori attività relative alle produzioni di animazione 2D.

“I risultati delle politiche regionali di questi anni nel cinema sono evidenti e rilevanti, i nostri bandi sono sempre partecipati e competitivi. La giornata di oggi permette di rilanciare anche lo specifico ambito della produzione nel cinema di animazione, con una collaborazione che si consolida e si qualifica, grazie anche alla disponibilità del Comune di Bologna e della Cineteca per questi spazi accoglienti e fertili- afferma l’assessora regionale Allegni-. Rendere poi sempre più solida e continua la presenza di Palomar in Emilia-Romagna è da sempre un obiettivo della Regione, dei suoi territori, prima Reggio Emilia e ora Bologna, e la nostra Film Commission lavora in quella direzione, come dimostrano i progetti sostenuti e condivisi in questi anni, come l’ultimo ‘Treno dei bambini. Speriamo- conclude l’assessora- anche che questo nuovo luogo, importante per la RAI e altri operatori internazionali, sia di stimolo e supporto per i tanti nuovi professionisti del settore e generatore di nuove opportunità produttive anche per le imprese regionali”.

“Bologna e l’Emilia-Romagna si confermano un territorio estremamente attrattivo per le industrie creative- ha detto l’assessore del Comune di Bologna, Del Pozzo- L’arrivo di Palomar Animazione, negli stessi uffici che ospitarono la prima sede della Cineteca di Bologna, sono il segno di come questo territorio sia capace di fare sistema, non solo tra istituzioni, ma anche tra realtà pubbliche e il settore privato. L’arrivo di Palomar Animazione in questi spazi avrà una ricaduta importante sulle tante figure professionali che lavorano nel settore dell’animazione in città e in regione, siamo certi potrà generare nuove sinergie ed arricchire ancora di più il già articolato patrimonio di competenze che la nostra realtà esprime”.

Sempre in mattinata una settantina di bambini di alcune classi di scuole bolognesi hanno assistito a una anteprima dei primi due episodi di ‘Le 3 Moschettiere’, il nuovo prodotto di animazione targato Palomar. Gli stessi episodi saranno visibili oggi su Raiplay, e dal 1^ marzo su Rai Gulp, dove andranno in onda 26 puntate delle 52 previste.

La serie è stata realizzata nella sede emiliana di Palomar Animation, insieme alla francese Method Animation (Mediawan Kids and Family), in collaborazione con ZDF German Television Network & ZDF Studios, con la partecipazione di Rai Kids, France Télévisions, Ministero della Cultura – Direzione generale cinema e audiovisivo e CNC – Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. La serie sarà distribuita in tutto il mondo da Mediawan Rights in episodi da 13 minuti.

L’attività di Palomar in Emilia-Romagna

Dopo “Il villaggio incantato di Pinocchio”, ‘Le 3 Moschettiere’ è la seconda serie animata Palomar sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission, che sta sostenendo anche il percorso produttivo di una ulteriore serie attualmente in lavorazione, “Carletto”.

Con Palomar la collaborazione con l’Emilia-Romagna Film Commission è ormai pluriennale, e non solo relativa a progetti di animazione, ma è iniziata nel 2019 con l’opera televisiva di Michele Soavi, “La guerra è finita” e il film di Giorgio Diritti “Volevo nascondermi”, con il quale Elio Germano nel 2020 ha vinto alla 70esima Berlinale l’Orso d’Argento per la migliore interpretazione maschile. Sono seguiti nel 2022 con il documentario “Bella ciao – Per la libertà” e l’ultimo successo televisivo su Netflix “Il treno dei bambini”.

Le 3 Moschettiere

Seguendo la traccia della storia originale di Dumas, ma con eroine al femminile, “Le 3 Moschettiere”, diretto da Stéphane Mit, racconta le avventure di tre giovani ragazze – più una quarta davvero intraprendente – dallo spirito libero, esuberante, coraggioso e leale, che combattono le ingiustizie e si oppongono a tutti coloro che mettono in pericolo il regno di Francia e la vita del suo giovane sovrano. Giustiziere con una vera e propria identità segreta, sventano complotti machiavellici, affrontano nemici spesso più forti di loro e trionfano sulle avversità usando i nomi D’Artagnan, Athos, Porthos e Aramis! Legate da un’amicizia indissolubile, trionfano sui nemici più subdoli rimanendo sempre unite contro le avversità.