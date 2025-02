La Pietra torna a Reggio Emilia mercoledì 26 Febbraio alle ore 19.30, giovedì 27, venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo alle 21 e domenica 2 marzo alle 19 presso gli spazi delle Officine Creative Reggiane in via Gioia 4 (ingresso da Via tonale).

Lo spettacolo, prodotto dal Centro Teatrale MaMiMò/Chronos3, mette in scena un testo scritto dal drammaturgo tedesco Marius von Mayenburg nella traduzione di Roberta Cortese (per gentile concessione dell’Agenzia Danesi Tolnay) e vede sul palco Ludovica Baiardi, Maria Canal, Luca Cattani, Cecilia Di Donato, Sara Dho e Elisabetta Torlasco, per la regia di Manuel Renga, mentre le scene e i costumi sono firmati da Stefano Zullo.

In occasione della replica di venerdì 28 Febbraio, a partire dalle ore 19.30, il Centro Teatrale MaMiMò inaugura una nuova iniziativa: l’aperitivo tralequinte, un momento di incontro e convivialità arricchito da un piccolo laboratorio partecipativo di pensiero, disegno e scrittura, per riflettere insieme sui temi dello spettacolo in programma. L’aperitivo è incluso nel prezzo del biglietto.

Per informazioni e prenotazioni: https://LAPIETRA_.eventbrite.it, biglietteria@mamimo.it oppure telefonando allo 0522-383178