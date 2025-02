Piazza Matteotti è pronta per festeggiare il Carnevale insieme a Modenamoremio con la rassegna “Magie di Carnevale”, due appuntamenti di animazione che divertiranno tutti quanti. Martedì 25 Febbraio alle ore 16.00, le società sportive US SKATES, JUNIOR SACCA INVICTA SKATE e MODENA EST aspettano tutti i bambini per una speciale prova di pattinaggio a rotelle, mentre giovedì 27 Febbraio, sempre alle ore 16.00, sarà possibile partecipare a un laboratorio di Bolle Giganti insieme alla Dama Dorè o truccarsi con i vivaci colori del Carnevale insieme ad Animazione Felicia.

Inoltre, fino a domenica 2 Marzo, piazza Matteotti ospiterà le casette in legno dove sarà possibile gustare dolciumi, crêpes e altre prelibatezze.