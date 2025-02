La Presidente, Morena Silingardi, ha convocato per giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di Fiorano Modenese, presso Casa Corsini, per la trattazione di 17 punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazione spese gruppi anno 2024 e disponibilità fondi 2025.

2. Interrogazione presentata dal consigliere Casali del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interrogazione su possibili parcheggi in piazza Menotti”.

3. Interrogazione presentata dal consigliere Cigarini del gruppo consiliare “Attiva Fiorano” portante ad oggetto: “Interrogazione in merito alle modalità previste dal disciplinare tecnico allegato al contratto di servizio con Hera S.p.A. riguardo allo spazzamento delle strade in termini di periodicità e specificità di intervento”.

4. Interrogazione presentata dalla consigliera Gilioli del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: ”Progetto Fiorano Asbestos Free”.

5. Interrogazione presentata dal consigliere Casali del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interrogazione sulla situazione della palestra Maglio”.

6. Interrogazione presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Interrogazione su Villa Moreali a Spezzano”.

7. Art.175 d.lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione 2025/2027.

8. Convenzione per la gestione associata del Servizio Tributi fra i Comuni di Fiorano Modenese e Maranello.

9. Gestione dell’Ufficio Unico Sanzioni e approvazione della convenzione ex art. 30 comma 4 d.lgs. 267/2000 tra i Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia e l’Unione Comuni del Distretto Ceramico-subambito montano.

10. Snam rete gas spa – Approvazione contratto di servitù per posa tubazioni rotatoria incrocio via Viazza 1° Tronco e via Canaletto.

11. Nuova cabina elettrica a servizio del comparto Motta sud – Approvazione contratto di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica.

12. Procedimento unico art. 53 L.R. 24/2017 – Realizzazione Test Track ed officina in variante alla strumentazione urbanistica, ditta Ferrari S.p.a. – Assenso.

13. Mozione presentata dal consigliere Muradore del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Mozione per il potenziamento dei servizi educativi nel contrasto alla marginalità e al disagio giovanile”.

14. Ordine del giorno presentato dal consigliere Gualmini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Salvaguardia della dignità dei consiglieri comunali e richiamo al rispetto del decoro istituzionale del Consiglio comunale di Fiorano Modenese”.

15. Ordine del giorno presentato dal consigliere Nappa del gruppo consiliare “Forza Italia Berlusconi PPE” portante ad oggetto: “Prevenzione e protezione del benessere psicologico dei cittadini”.

16. Interpellanza presentata dal consigliere El Kholti del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Supporto alla non autosufficienza e caregiver”.

17. Interpellanza presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Rispetto della sicurezza stradale a seguito dell’eliminazione del semaforo sull’incrocio tra le vie San Giovanni Evangelista e Via Ferrari Carazzoli”.