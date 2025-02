Sassuolo, un nome che ora rappresenta un nuovo capitolo della carriera di Simone Verdi. Il talento bolognese è pronto a scrivere nuove pagine di storia con la maglia neroverde. Dopo una carriera costellata di emozioni e alti e bassi, tra le esperienze a Napoli, Torino, Salerno e Como, Verdi è giunto a Sassuolo con un obiettivo chiaro: dare il massimo per contribuire al successo della squadra.

Dalle origini a Bologna: un legame indissolubile

Simone Verdi è un calciatore che ha sempre dovuto confrontarsi con una domanda che gli è stata rivolta sin dai primi passi nel calcio: “Sei destro o sinistro?” Una domanda che, come lui stesso ammette, ha caratterizzato la sua carriera fin dai tempi della gioventù. Nato con questa versatilità, Verdi ha perfezionato la sua tecnica per essere efficace con entrambi i piedi. La sua doppietta su punizione con il Bologna è il suo ricordo più prezioso, un momento che rimarrà impresso per tutta la vita.

Bologna, per lui, è stata la città che gli ha dato l’opportunità di emergere. Non solo un trampolino di lancio, ma anche un luogo che ha visto crescere Verdi come calciatore e come uomo. “Bologna è stata un crocevia fondamentale della mia carriera”, racconta. “Mi ha dato l’opportunità di andare in Nazionale e di fare il grande salto nel calcio che conta”.

L’esperienza al Napoli: un amore mai sbocciato

Il passaggio al Napoli è stata una delle tappe più importanti della sua carriera, ma anche una delle più difficili da digerire. “Probabilmente non avrei dovuto andarmene così presto”, confessa Verdi. Il club partenopeo rappresenta una grande occasione, ma le aspettative, la pressione e le difficoltà legate al non trovare continuità di gioco hanno frenato il suo potenziale. “Quando arrivi a Napoli, devi rimanerci fino a quando non ti dicono di andare via”, dice con un pizzico di rimpianto.

Torino e Salerno: la rivincita dopo la crisi

La parentesi torinese, per Verdi, è stata purtroppo negativa. Nonostante l’alta cifra pagata per acquistarlo, il feeling con l’ambiente granata non è mai scattato. “Non sono riuscito a esprimermi come avrei voluto”, ammette. Poi, la rinascita a Salerno, dove ha vissuto una seconda giovinezza calcistica. “Salerno è stata una parentesi bellissima. Ho dato un grandissimo contributo alla salvezza e mi sono trovato benissimo. Mi porto dentro le emozioni di quella città”.

Como e Sassuolo: la rivincita e la nuova opportunità

Dopo aver scelto di scendere in Serie B con il Como, Verdi ha vissuto la soddisfazione di una promozione meritata, contribuendo al ritorno della squadra in Serie A. Ora, il capitolo Sassuolo. “È stata una grande sorpresa”, racconta. “Non c’era nulla di concreto fino all’ultimo giorno di mercato, ma quando è arrivata l’opportunità, non ci ho pensato due volte. Sassuolo è una grande squadra e una grandissima opportunità”.

Verdi ha trovato al Sassuolo un ambiente che gli permette di esprimere al meglio il suo gioco, fatto di tecnica, dribbling e visione. “Il Sassuolo è una società che ha investito molto nel suo settore giovanile, e sono felice di farne parte”, afferma. La squadra sta facendo bene e Verdi, con la sua esperienza, vuole essere il punto di riferimento per la crescita del gruppo.

Il futuro: obiettivi chiari e voglia di riscatto

Sassuolo ha tutte le carte in regola per fare bene e Verdi non vuole lasciare nulla di intentato. “Le prossime 11 partite sono decisive. Ogni partita sarà una finale”, afferma. La sua ambizione è chiara: contribuire a raggiungere un obiettivo importante, rimanendo concentrato sulla qualità del gioco e sulla serenità del gruppo.

A Sassuolo, Simone ha ritrovato degli ex compagni e l’affiatamento con la squadra è già forte. “Mi sto trovando benissimo. Grosso è un bravissimo allenatore, con idee di calcio che si sposano perfettamente con le mie caratteristiche”, conclude.

Verdi è pronto a dare tutto per i neroverdi, per una nuova sfida che potrebbe segnare una seconda giovinezza calcistica e per una carriera che ancora ha tanto da raccontare.

Una vita calcistica, tra emozioni e scelte decisive: il futuro è a Sassuolo, pronto a rivelarsi con nuovi successi