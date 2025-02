I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato due tunisini, un 19enne e un 22enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione dei Carabinieri per verificare un ipotetico traffico di droga in un appartamento situato in zona Foscherara, dove di recente erano state viste delle persone, entrare ed uscire con fare sospetto. La conferma è arrivata con una perquisizione domiciliare, in presenza dei due tunisini che erano dentro l’abitazione.

Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di 170 dosi di una sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di 59,5 grammi, occultate nella fodera di un giubbotto, cucita artigianalmente e circa 3.000 euro in banconote di vario taglio.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, i presunti responsabili arrestati dai Carabinieri, sono stati tradotti in carcere. Il Tribunale di Bologna ha convalidato l’arresto e disposto la rimessa in libertà dei due tunisini con l’applicazione di misure cautelari (obbligo di dimora in città per il 19enne e divieto di dimora in città per il 22enne), in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa.