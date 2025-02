Shopping è bello. Farlo passeggiando tra le vetrine del proprio centro storico è ancora meglio. Sabato 1 marzo arriva il primo dei tre eventi organizzati quest’anno da Com.Re, Consorzio Operatori Mercati di Reggio Emilia, in collaborazione con il comune di Reggio Emilia

Per tutta la giornata oltre ai negozi aperti il centro storico di Correggio ospiterà anche un mercato tradizionale di alta qualità artigianato artistico e prodotti enogastronomici tipici per un totale di una sessantina di banchi che offriranno al pubblico offerte originali ed interessanti anche nell’ambito dei prodotti dell’ingegno e degli hobby.

“Si tratta di un’iniziativa – ha commentato l’assessore al commercio del comune di Correggio Francesca Salsi – mirata ad ampliare un’offerta di qualità che può essere vissuta facendo anche esperienza del nostro centro storico. La classica passeggiata davanti alle vetrine per riscoprire il gusto di uno shopping che è legata al nostro centro storico”.

Proprio a partire da sabato 1 marzo comincia anche un’altra iniziativa realizzata per dare slancio al commercio di vicinato nel centro della comunità. Facendo acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa è possibile vincere un premio che consiste in un buono da 50 euro da spendere sempre negli esercizi del circuito. La prima estrazione si terrà a San Martino il 9, seguita da quella di Correggio il 16 marzo: portando gli scontrini davanti al comune sarà possibile capire se si è vinto il premio. Tutte le informazioni nel dettaglio sul sito del comune di Correggio.

San Quirino ospita il carnevale

Si avvicina il carnevale e Correggio si attrezza per accogliere maschere e bambini nel suo centro storico.

Sabato 1 marzo San Quirino si trasforma in un grande spazio dedicato alle maschere, agli scherzi, ai dolci e alle risate di bambini e genitori, grazie al Carnevale organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con i commercianti del centro storico.

Dalle 14:30 alle 17:30 nella piazza arriveranno truccabimbi, musica, magia, palloncini, sfilate e tantissime maschere divertenti e colorate. Alle 17 poi lo spettacolo “Wo.ow” dove l’impossibile diventa possibile e la magia diventa realtà.

E non mancheranno le prelibatezze da gustare con mamma e papà, con lo zucchero filato, le frappe e il gnocco fritto realizzato con la Pro Loco in collaborazione con i volontari della Croce Rossa. Uno spettacolo davvero da non perdere.