Torna il Carnevale dei Bambini: a Maranello sabato 1 marzo dalle 15 alle 17.30 in Piazza Libertà un pomeriggio di festa in maschera, tra giochi e laboratori. Diversi gli appuntamenti in programma, dal laboratorio “Travasando-LI’” a quello dedicato ai “Palloncini di Carnevale: creazioni e Divertimento in Aria”, dal laboratorio “Maschere, colori e fantasia” a quello sui materiali naturali e di recupero, dalla narrazione “Alla ricerca della maschera perduta” al Laboratorio “Famiglie in gioco” con giochi da tavolo dedicati a famiglie con bambini dai 3 anni.

E poi sculture di palloncini a cura dell’associazione Dimondi Clown, postazione truccabimbi e bolle di sapone, scivolo gonfiabile e area merenda a cura delle associazioni Alpini Maranello, Hewo Modena e Ortinsieme. Al parco dei Piccoli (sul retro del Municipio) “Il battesimo della sella” con l’Associazione Amici del Cavallo. I bambini e gli adulti sono invitati a partecipare mascherati, in caso di neve o pioggia la festa non si svolgerà.