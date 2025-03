Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 9+000) e quello con la A1 Milano-Napoli (km 0+000), in direzione di Milano.

L’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio verso Firenze, per poi immettersi sulla A1 verso Milano.

In considerazione della suddetta chiusura, la stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona e da Padova. Ciò comporterà l’uscita obbligatoria sul Ramo Verde, per deviare sulla SS9 verso Modena i veicoli provenienti dalla Tangenziale di Bologna.

Inoltre, saranno chiusi i due rami di accesso, da Modena e da Bologna, che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Milano: Valsamoggia, sulla A1;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Padova o Ancona: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

per la chiusura dell’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, per chi proviene da Ancona o da Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13.