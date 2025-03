I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 54enne originario dell’Albania, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. L’attività che ha portato all’arresto si è svolta durante un normale controllo del territorio effettuato nel quartiere San Donato-San Vitale, dove alcuni cittadini nei giorni scorsi avevano segnalato attività di spaccio, da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

L’attenzione dei militari è stata attirata da una persona, poi identificata nel 54enne, la quale seduta ad un tavolino all’esterno di un bar della zona, alla vista dei militari ha cercato velocemente di occultare qualcosa nelle tasche del pantalone, gesto che non è passato inosservato ai Carabinieri che, insospettiti anche dall’immotivato stato di agitazione e di insofferenza al controllo, lo hanno perquisito. Nella sua disponibilità, i militari hanno rinvenuto due involucri in cellophane termosaldati di colore bianco contenenti poco più di un grammo di cocaina e denaro contante pari a 200 euro suddiviso in banconote di vario taglio.

Valutando l’atteggiamento e l’evidente agitazione del fermato, la perquisizione è stata estesa anche all’interno della sua abitazione. Qui la scoperta: custodita nel cassetto di un comodino, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 9×19, perfettamente funzionante, e un caricatore contenente 5 proiettili dello stesso calibro, tutto illegalmente detenuto. Inoltre, all’interno di una tasca di un giubbino è stata recuperata altra cocaina suddivisa in 3 involucri in cellophane termosaldati del peso complessivo pari a poco più di 9 grammi.

L’uomo, dopo le procedure di identificazioni e le formalità di rito, è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco d’Amato” in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P..