La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino nigeriano di 29 anni, regolare sul territorio nazionale, per i reati di sostituzione di persona e falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sull’identità o su qualità personali proprie o altrui.

Nella mattinata di ieri, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso la Motorizzazione Civile in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo, iscritto all’esame per il conseguimento del “foglio rosa”, la cui fisionomia non corrispondeva a quella del documento di identità presentato.

Nonostante il 29enne continuasse a dichiararsi titolare del documento, gli agenti intervenuti non hanno potuto che constatare la difformità dei tratti somatici dell’indagato rispetto a quelli della foto presente sul documento, confermata dal rinvenimento sulla sua persona di altri e diversi documenti attestanti la sua vera identità e dai rilievi fotodattiloscopici eseguiti in Questura.

L’uomo è già conosciuto alle forze dell’ordine per reati specifici.