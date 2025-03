Dalla riorganizzazione degli sportelli anagrafe e Urp, recentemente passati sotto la gestione del Dipartimento Segreteria generale, partecipate, appalti e Quartieri, nascono gli Uffici comunali di prossimità, pensati per garantire un servizio diffuso sul territorio con orari di apertura modulari e con un potenziamento dei servizi online. Uno spazio che vuole offrire ai cittadini non solo informazioni ma servizi.

Dieci sportelli che da marzo offrono:

servizi anagrafici: carta d’identità, certificati e residenze

URP: attività informativa di primo livello e accesso agli atti

diritti elettorali: il rilascio delle tessere elettorali e la raccolta firme per proposte di legge o referendum

servizi di supporto e facilitazione digitale

Oltre a integrare gli sportelli fisici si potenziano i servizi digitali, che permettono di fare da casa tutte le pratiche anagrafiche, a eccezione dell’autentica di firme e della carta d’identità.

L’accesso agli sportelli è su appuntamento, da prendere utilizzando il modulo di prenotazione online (www.comune.bologna.it/uffici-comunali-prossimita) oppure telefonicamente, al numero unico 051 2193400, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Per parlare con un/a operatore/operatrice: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

Per certificati, dichiarazioni sostitutive e carte d’identità urgenti (smarrimento o furto), l’accesso è libero negli orari indicati.

Sedi e orari di apertura degli Uffici comunali di prossimità:

PIAZZA LIBER PARADISUS 9

accesso con appuntamento:

• lunedì, mercoledì, venerdì 8-18 orario continuato

• martedì, giovedì 8-13

• sabato 8-12.30 (solo carte d’identità su appuntamento)

accesso libero:

• lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 (ingresso fino alle 15)

• martedì e giovedì dalle 8 (ingresso fino alle 12.30)

PIAZZA MAGGIORE

accesso con appuntamento:

• lunedì-venerdì 8.15-13.15

• martedì anche dalle 14.30 alle 17.30

accesso libero:

• lunedì-venerdì dalle 8.15 (ingresso fino alle 12.30)

QUARTIERI

– Porto-Saragozza | Via dello Scalo, 21

– Porto-Saragozza | Via 21 Aprile, 3

– San Donato-San Vitale | Piazza Spadolini, 7

– Santo Stefano | Via Santo Stefano, 119

accesso con appuntamento:

• lunedì, mercoledì, venerdì 8.15-13.15

• martedì 8.15-13.15

• giovedì 12.30-17.30

accesso libero:

• lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 (ingresso fino alle 12.30)

QUARTIERI

– Borgo Panigale-Reno | Via Battindarno, 123

– Borgo Panigale-Reno | Via Marco Emilio Lepido, 25/2

– Savena | Via Arno, 26

– Navile | Via Gorki, 10

accesso con appuntamento:

• lunedì, mercoledì, venerdì 8.15-13.15

• martedì 12.30-17.30

• giovedì 8.15-13.15

accesso libero:

• lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.15 (ingresso fino alle 12.30)

Per facilitare l’accesso alle tecnologie digitali è attivo il progetto Digitale Facile, che prevede punti di facilitazione digitale presso le Case di Quartiere e altri punti sul territorio, dove puoi ricevere assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali.

Per informazioni su Digitale Facile: www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/digitale-facile