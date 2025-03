Il 7 marzo, venerdì, è in programma a Felina, nella sede del centro sociale – bocciodromo La Felinese, un importante incontro sulla Carta europea del turismo sostenibile (Cets) e le opportunità che essa offre sul territorio comunale di Castelnovo Monti. L’appuntamento è alle ore 15.30, per un’iniziativa che segna la collaborazione tra Parco nazionale, Comune di Castelnovo e operatori locali.

Sono ormai trascorsi 10 anni da quando il Parco ha intrapreso la strada per dotarsi della Cets, uno strumento che alla fine è equiparabile ad un percorso di certificazione con l’obiettivo di migliorare la gestione delle aree protette nella direzione dello sviluppo del turismo sostenibile. L’aspetto più importante della certificazione è che, partendo dalla richiesta che deve essere avanzata da un’area protetta, punta poi al coinvolgimento di operatori locali e imprese turistiche, e a seguire anche dei tour operator che creano pacchetti turistici sui territori coinvolti. La Cets prende in considerazione lo sviluppo di una strategia comune per uno sviluppo turistico orientato alla sostenibilità e all’adattamento alle caratteristiche territoriali e produttive locali. La Carta impegna i firmatari ad attuare una strategia locale per realizzare una “forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette”. Molto importante quindi il coinvolgimento delle imprese ma anche delle comunità. Si basa su un programma di azioni, legate ai principi dell’ecoturismo, per accrescere lo sviluppo sostenibile del settore turistico che tenga conto dei bisogni dell’ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei visitatori. Di recente il Parco ha redatto la nuova strategia per il quinquennio 2024 – 2028, che vede un importante passo avanti: l’inserimento nel piano d’azione della Riserva della Biosfera Mab Unesco.

Vengono proposti regolarmente forum e incontri delle realtà che fanno parte della Cets ed il prossimo riguarda appunto il territorio e gli operatori di Castelnovo Monti.