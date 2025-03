Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Modena nord, prevista dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 marzo.

In tale orario, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, la suddetta stazione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Modena sud, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

E’ stata invece annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Modena sud, prevista sempre dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 marzo.

Rimangono confermate le chiusure notturne, della suddetta stazione, in uscita per chi proviene da Milano, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 marzo, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord o di Valsamoggia.