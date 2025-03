L’organizzazione sindacale FIP CGIL ha proclamato, per sabato 8 marzo 2025, lo sciopero generale territoriale per tutte le categorie pubbliche e private. Inoltre le associazioni Associazioni Sindacali USICit, CUB e Slai Cobas per il Sindacato Di classe, USB, a cui ha aderito CUB Sanità per tutte le categorie pubbliche e private, hanno proclamato, sempre per sabato 8 marzo, uno sciopero generale nazionale. Lo sciopero riguarda l’intera giornata, compreso il primo turno montante per i turnisti.

Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa:

gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi)

gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

L’Azienda USL di Bologna ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.