Una donna di 50 anni è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le mezzanotte in viale Salvarani – Var Tangenziale di Reggio Emilia a Canali. Era alla guida di un Discovery Land Rover quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Bloccata nella vettura seriamente danneggiata, la donna è stata liberata dai vigili del fuoco di Reggio Emilia, sul posto assieme ai sanitari inviati dal 118, che l’hanno trasportato in ospedale a Reggio Emilia in codice di massima gravità. Intervenuti anche o carabinieri.