Un impegno comune per “Nati per leggere”, il programma di promozione della lettura condivisa in famiglia che riguarda i bambini fin dai primi mesi di vita e i loro genitori: è quello contenuto in un protocollo d’intesa che è stato firmato dai sindaci dei Comuni del Distretto Savena Idice (San Lazzaro, Pianoro, Ozzano, Monterenzio, Loiano e Monghidoro), dall’Azienda USL di Bologna, il Centro per le Famiglie del Distretto Savena Idice, l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri oltre che dai sindacati di categoria.

Il protocollo, frutto della stretta integrazione tra Distretto culturale e Distretto socio-sanitario, coordina e amplia la promozione di “Nati per Leggere” per i prossimi cinque anni puntando, tra le altre cose, alla nomina di un referente del progetto anche nelle scuole e nei servizi educativi, coordinando e integrando queste figure anche all’interno della rete distrettuale sanitaria grazie al fondamentale contributo della componente pediatrica, sia sanitaria (ambulatori per le vaccinazioni pediatriche), sia territoriale (pediatri/e di libera scelta).

“Siamo molto orgogliosi che quello di Savena Idice sia il primo distretto ad aver realizzato un protocollo di questo tipo – spiega la sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati – perché ci permette di far crescere e valorizzare il lavoro, in gran parte volontario, che bibliotecarie, professionisti della sanità ed educatrici compiono ormai da 25 anni nella nostra regione per la promozione di un’iniziativa dal grande valore come è Nati per leggere. Un’occasione, quindi, per dare ancora più forza all’impegno che, come amministrazioni pubbliche, dobbiamo avere per sostenere il valore della lettura fin dai primi anni di vita dei nostri bambini e delle nostre bambine”.

Tra le opportunità offerte dal programma di “Nati per leggere”, che il protocollo ha l’obiettivo di diffondere in modo capillare ampliando le opportunità di conoscenza, ci sono gli incontri con i futuri genitori ai corsi pre parto, le letture negli ambulatori vaccinali e nelle biblioteche, gli inviti alla lettura da parte dei pediatri, il dono di un libro ai nuovi nati che vengono portati avanti per sensibilizzare le famiglie sull’importanza della lettura per lo sviluppo cognitivo di bambine e bambini e della relazione con gli adulti che si occupano di loro.

“Le priorità dei nostri servizi sono da sempre sostenere il benessere e lo sviluppo di bambine e bambini, favorire l’inclusione e rinforzare la capacità genitoriale – aggiungono Silvia Cuppini e Michele Torella, bibliotecaria e pediatra di Pianoro, referenti regionali di ‘Nati per Leggere’ e che si sono occupati del protocollo – Promuovere il momento dedicato alla lettura in famiglia, di libri adeguati all’età, selezionati dalle biblioteche del territorio che garantiscono gratuità ed accesso a tutti, è il gesto più semplice e concreto per realizzare questi obiettivi”.

Alla firma del protocollo, avvenuta nella Sala di Consiglio del Comune di San Lazzaro di Savena, erano presenti i sindaci dei Comuni di San Lazzaro, Pianoro, Ozzano, Monterenzio, Loiano e Monghidoro, il Direttore del Distretto socio-sanitario Savena Idice, Michele Baccarini, il presidente della Sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Italiana Biblioteche, il professor Paolo Tinti, e le rappresentanze sindacali pediatriche (dott.ssa Valeria Scialpi e dott. Tiziano Dall’Osso) oltre al responsabile delll’Ufficio di Piano del Distretto Savena Idice.