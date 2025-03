Torna “Il tuo pezzo e un produttore”, l’iniziativa che offre ai musicisti locali l’occasione di entrare in contatto diretto con professionisti ed esperti del progetto Sonda ai quali far ascoltare i propri brani per ricevere valutazione e consigli.

Due gli appuntamenti in programma: sabato 8 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, e sabato 12 aprile, negli stessi orari, alla Torre del Centro Musica in via Morandi 71. Per partecipare, e approfittarne per far arrivare la propria musica alle orecchie di professionisti del settore, è sufficiente presentarsi al Centro Musica portando con sé il proprio pezzo (preferibilmente su cd o chiavetta usb). Informazioni su www.sonda.comune.modena.it.

L’iniziativa è aperta a band e musicisti autori di brani originali che possono farsi consigliare su come migliorare i loro pezzi e, allo stesso tempo, avere l’opportunità di conoscere, ascoltare e fare networking con altri artisti del territorio.

Gli esperti del progetto Sonda presenti sabato saranno Carlo Bertotti (autore, produttore e musicista); Gabriele Minelli (discografico da oltre vent’anni, A&R manager in Universal Music Italia) e Nicola Manzan (produttore). Presenti invece sabato 12 aprile Marco Bertoni (produttore), Luca Fantacone (Sony Music) e Roberto Trinci (Sony Music-Atv).

Avviato nel 2005, con oltre mille iscritti fino a oggi, Sonda è un progetto del Centro Musica di Modena che, grazie al finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna, sostiene la creatività in ambito musicale. In particolare, si propone di curare e sviluppare i progetti musicali di artisti che decidono di sottoporre la propria arte a un gruppo di consulenti (musicisti, produttori discografici, manager, editori musicali), ovvero otto “saggi” che cercano di affinare il profilo artistico di ciascun iscritto, in modo da rendere la proposta più appetibile per il mercato musicale. Il progetto Sonda accompagna l’artista a un’etichetta, un’impresa di management o un promoter dandogli supporto e consulenza anche dal punto di vista legale. Inoltre, offre la possibilità di suonare live nei maggiori club, festival ed eventi della regione.

L’iscrizione è gratuita ed è sufficiente essere residenti in Emilia-Romagna e proporre un repertorio originale. Il progetto è attivo dal 2005 e da allora gli iscritti sono stati oltre mille.