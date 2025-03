I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale hanno arrestato il presunto autore di una tentata rapina impropria. È successo in un emporio situato sulla Provinciale Est, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che una dipendente era stata aggredita da un cliente che voleva allontanarsi senza pagare la merce. All’arrivo dei Carabinieri, il cliente sospetto è stato identificato nelle vicinanze del magazzino in un 38enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

Ricostruendo i fatti, i Carabinieri hanno accertato che poco prima del loro arrivo, due commesse si erano accorte che il cliente aveva preso una confezione di luci led del valore di una ventina di euro e invece di presentarla alle casse e pagarla, se l’era occultata sotto il maglione, tentando di uscire inosservato dal locale. Vistosi scoperto dalle due dipendenti che reclamavano il pagamento della merce nascosta il cliente, invece di scusarsi e ammettere le proprie responsabilità, ha sferrato un calcio violento all’addome di una delle due donne, tentando la fuga. L’uomo è stato poi bloccato dai carabinieri.

Soccorsa dai sanitari del 118, la commessa ferita, una donna sulla cinquantina, è stata trasportata al Pronto Soccorso per essere sottoposta a una procedura diagnostica (TAC) per escludere eventuali complicazioni interne, perché lamentava un dolore forte all’addome. La donna è stata poi dimessa con una prognosi di quindici giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto in Tribunale per essere processato con giudizio direttissimo.