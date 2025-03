Parte la 3° edizione di Coopstartup Changemakers, l’iniziativa promossa da Legacoop Bologna, Legacoop Imola e Coopfond per promuovere la costituzione di nuove cooperative, a partire da idee d’impresa in cui sia centrale la sostenibilità, in tutte le sue declinazioni.

Coopstartup Changemakers selezionerà i progetti capaci di promuovere un cambiamento in ambito economico, sociale, ambientale e culturale e generare un impatto positivo per le persone, le comunità e il pianeta. Il percorso riservato alle migliore idee di business prevede: formazione, messa a disposizione di servizi, assistenza per la costituzione della cooperativa e un contributo di 10 mila euro a copertura delle spese di avviamento della startup. Il plafond stanziato è di 30 mila euro.

“Grazie al progetto Coopstartup promuoviamo su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove cooperative – dichiara Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale e di Coopfond – siamo quindi particolarmente contenti che Legacoop Bologna e Imola abbiano confermato l’impegno a sostenere la terza edizione dedicata ai Changemakers. Quello cooperativo, infatti, è un modello di impresa capace di interpretare i cambiamenti sociali, economici e culturali del nostro tempo. Inoltre, l’assemblea generale dell’ONU ha indetto il 2025 come anno internazionale delle cooperative, un motivo in più per avvicinare i giovani dell’area metropolitana bolognese alla cooperazione.”

“Promuovere idee, incontrare aspiranti giovani innovatori e far conoscere loro le potenzialità del modello di impresa cooperativa sono i tre elementi che trovano la loro sintesi in Coopstartup Changemakers e che sono perfettamente in linea con la nostra volontà di favorire un cambiamento significativo per le nostre comunità e per le persone che le compongono e vivono – spiega Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – Non solo, Coopstartup Changemakers va in continuità con la missione di Legacoop Bologna di incontrare e affiancare i giovani del nostro territorio e sostenere la loro idea di futuro”.

Possono partecipare al bando gruppi di almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale e operativa nella città metropolitana di Bologna, ma non solo: l’iniziativa è estesa anche a neo-cooperative che si sono costituite dal 1° gennaio 2023. Nella prima fase di selezione sono inoltre ammesse singole persone che vogliano sviluppare idee imprenditoriali in forma cooperativa.

“Crediamo fermamente che il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni sia essenziale per costruire un futuro sostenibile e inclusivo – afferma Carlo Alberto Gollini, presidente di Legacoop Imola – La cooperazione ha il compito di offrire ai giovani strumenti e opportunità concrete per trasformare le loro capacità e aspirazioni in soluzioni innovative e sostenibili. Investire nel loro talento significa non solo favorire la crescita personale e professionale, ma anche contribuire alla costruzione di un modello economico e sociale capace di rispondere alle sfide del presente senza compromettere il domani”.

Per candidarsi, è necessario iscriversi tramite la piattaforma coopstartup.it entro le ore 14 del 3 giugno 2025.

Coopstartup Changemakers è ideato e promosso ha il sostegno di Asscoper, Assicoop, Consorzio Integra, Il Raccolto Soc. Coop. Agricola e SCS Consulting. All’iniziativa collaborano Almacube, Almavicoo, BIS – Bologna Innovation Square, Change Makers Magazine, Fondazione IU Rusconi Ghigi, Impronta Etica, Incredibol e VolaBo. Il progetto ha il patrocino di Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Imola, Università di Bologna.

Per conoscere Coopstartup Changemakers, sono in programma tre appuntamenti gratuiti:

26 marzo dalle 17:30 alle 19:30 | Sala della Musica Sala Borsa, in collaborazione con Incredibol

| Sala della Musica Sala Borsa, in collaborazione con 8 aprile dalle 17:30 alle 19:30 | Sala Tassinari, in collaborazione con Fondazione IU

| Sala Tassinari, in collaborazione con 5 maggio dalle 18 alle 20 | Csv Volabo, via Scipione Dal ferro 4, in collaborazione con Volabo

Per maggiori info: https://www.coopstartup.it/progetti/coopstartup-change-makers-2025/