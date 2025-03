Hanno preso il via i lavori di riqualificazione del Parco Pertini a Modena, dove sono in programma interventi nell’ambito del progetto “Ri-vivere in sicurezza il Parco S. Pertini”, volto a migliorare la vivibilità e la frequentazione del parco individuando nuove funzioni e potenziando illuminazione e videosorveglianza.

I lavori, autorizzati dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, hanno un valore di 279 mila euro e sono cofinanziati per 170 mila con contributo regionale sulla base dell’accordo di programma siglato da Amministrazione comunale e Regione Emilia-Romagna in attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 24 del 2003 per la promozione di un sistema integrato di sicurezza. L’intervento arriverà a conclusione prima dell’estate.

Il progetto “Ri-vivere in sicurezza il Parco S. Pertini”, elaborato dal settore Lavori pubblici insieme all’ufficio Legalità e sicurezze, prevede un intervento complessivo di prevenzione e riqualificazione del parco, che ha visto anche la sperimentazione degli street tutor nell’area.

Gli interventi strutturali previsti, tutti finalizzati a migliorare la sicurezza e la vivibilità del parco, riguardano tre zone: una prima area tra via Contri, viale Fabrizi e il camminamento interno del parco, una seconda costituita dall’area giochi e la terza più vasta porzione del parco che va fino al Teatro Storchi.

Attualmente, è in corso la desigillazione di un’area di circa 1.250 metri quadrati finora ricoperti in gran parte da asfalto della prima zona di 1800 metri quadrati, dove nei prossimi giorni si provvederà anche all’abbattimento di una tettoia. Il progetto prevede, infatti, la desigillazione della superficie per restituire al luogo la naturale permeabilità e il ripristino della superficie a prato; oltre all’eliminazione della vecchia tettoia; all’installazione di nuovi arredi; a indagini di stabilità delle alberature e interventi di manutenzione. Contestualmente si stanno realizzando scavi propedeutici al posizionamento di nuovi pali dell’illuminazione e all’installazione di telecamere. È infatti prevista l’implementazione dell’illuminazione pubblica e del verde con sistemazione a prato nell’ottica di creare un futuro spazio teatro verde destinato a luogo di ritrovo e a performance artistiche.

Nell’area giochi di circa 1.350 metri quadrati, l’intervento è finanziato con risorse comunali e ha l’obiettivo di rendere l’area più accessibile, inclusiva e aperta attraverso nuovi percorsi e arredi ludici, perché diventi uno spazio di gioco e un luogo dedicato all’Outdoor education, l’apprendimento all’aperto. Un primo stralcio di lavori è già stato realizzato nei mesi scorsi, con la rimozione dei vecchi giochi e delle pavimentazioni obsolete, oltre alla posa delle basi per accogliere i nuovi giochi. Ora si procederà alla pavimentazione della nuova area giochi, all’installazione delle nuove strutture ludiche e alla realizzazione di percorsi interni alla stessa. Pure in quest’area verranno installati nuovi corpi illuminanti e telecamere collegate al sistema di videosorveglianza.

Infine, seguirà l’intervento nella terza zona, gli oltre 8mila metri che si estendono sino al Teatro Storchi caratterizzati dalla presenza di numerosi esemplari arborei. Anche qui si interverrà con indagini e manutenzione delle alberature, opere funzionali a potenziare illuminazione e videosorveglianza, rifacimento di camminamenti e viabilità interna, installazione di arredi.

Il Parco Pertini, dedicato nel 2000 all’ex Presidente della Repubblica, costituisce una zona, estesa da largo Garibaldi a vicolo del Parco e via Contri, del più ampio parco delle Mura soggetto a un decreto di tutela che riguarda il parco nella sua interezza, denominato anche Parco delle Rimembranze. L’area, che in passato era un punto di ritrovo molto frequentato soprattutto in estate, è inoltre caratterizzata dalla presenza di alberature di pregio di rango comunale e da un vincolo archeologico.