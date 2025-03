Il capo del Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della città ha firmato oggi la determina con la quale ammette alla selezione tutti i 3 soggetti che hanno presentato proposte di gestione per la concessione dei locali al piano terra e quadriportico di Vicolo Bolognetti 2, ovvero: Associazione Nata per Sciogliersi; Associazione Centro Sociale Culturale Villa Paradiso e Le Macchine Celibi Soc. Coop Impresa Sociale.

Ora si procederà alla nomina della Commissione per la valutazione delle proposte.

Rispetto alla proroga di 24 ore per la presentazione delle domande, l’Amministrazione precisa quanto segue.

Il termine per la presentazione delle proposte era fissato per le ore 12 del 3 marzo 2025.

Alla luce di un possibile ritardo nella ricezione della PEC e di segnalazioni di difficoltà nell’invio delle PEC a cause delle dimensioni degli allegati, si è proceduto a prorogare il termine per la presentazione delle proposte alle ore 12 del 4 marzo 2025 al fine di assicurare la massima partecipazione.

Tuttavia, tutti e tre i soggetti hanno inviato le proposte entro le ore 12 del 3 marzo e precisamente: l’associazione Nata per Sciogliersi ha inviato la domanda alle ore 11.37; l’associazione Centro Sociale Culturale Villa Paradiso alle ore 11.46 e Le Macchine Celibi Soc. Coop Impresa Sociale alle ore 11.54. Nessuno ha quindi beneficiato del rinvio di 24 ore.