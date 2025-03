Quest’anno l’8 marzo a Sasso Marconi sarà l’occasione per festeggiare non solo la Giornata internazionale della Donna, ma anche la Via degli Dei. L’itinerario di origine etrusca che collega Bologna e Firenze, è infatti il primo Cammino al mondo ad aver ricevuto la Certificazione internazionale GSTC.

Un’attestazione rilasciata dal Global Sustainable Tourism Council – Ente riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo come struttura di riferimento per la definizione degli standard di sostenibilità in ambito turistico – che, nel caso della Via degli Dei, dimostra l’impegno del gestore del percorso, Appennino Slow, e dei 12 Comuni coinvolti (tra cui Sasso Marconi) per promuovere, insieme ad associazioni e operatori economici, un turismo sostenibile, responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Si tratta dunque di un riconoscimento prestigioso, frutto delle buone pratiche adottate in materia ambientale, dell’attenzione prestata a temi come l’inclusione e la cura dell’ospitalità, del lavoro svolto negli anni per migliorare la fruibilità dei sentieri, valorizzare i luoghi attraversati dal percorso, le loro tradizioni gastronomiche e culturali. Sabato pomeriggio celebreremo questo importante risultato ascoltando le voci dei protagonisti e lasciandoci trasportare in un viaggio virtuale, fatto di racconti, ricordi e testimonianze, lungo i 130 km. della Via degli Dei. A condurre l’evento sarà Nico de “Il Cammino del Cretino”, blog che in modo divulgativo e divertente fornisce consigli di viaggio agli appassionati camminatori; sarà presente il sindaco Roberto Parmeggiani. L’appuntamento è per sabato 8 marzo alle 15.30 al Teatro comunale di Sasso Marconi. L’evento è aperto a tutti, l’ingresso è libero e gratuito, ma è possibile confermare la propria presenza al n. 379 1135432. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata del sito web www.viadeglidei.it