In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo dalle 8.30 alle 13, all’interno della rassegna degli eventi organizzati in XXL Piazza Libera per rendere viva l’area del giardinetto del Cassero di piazza XX Settembre, come noto gestita da Confcommercio Ascom Bologna in collaborazione con il Comune di Bologna, sarà presente la Polizia di Stato di Bologna per promuovere la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, contro la violenza di genere.

Nello specifico verranno posizionati uno stand e mezzi della Polizia, e ci sarà personale della Divisione Anticrimine della Questura e della Polizia Postale che distribuirà materiale informativo e svolgerà attività divulgativa con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, informare e creare consapevolezza per prevenire e contrastare la violenza di genere.

«La presenza della Polizia di Stato in piazza XX Settembre per la giornata delle donne è un messaggio importante di prevenzione contro la violenza di genere e più in generale di sicurezza che come Confcommercio Ascom Bologna appoggiamo a pieno», commenta Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna.

La stampa è inviata l’8 marzo alle 11 in XXL Piazza Libera per partecipare all’iniziativa alla presenza del Questore Antonio Sbordone.