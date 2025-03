Il Comune di Lizzano in Belvedere ospita la prima tappa del tour sui territori del progetto Bologna Innovation Square – BIS Appennino e degli sportelli “Vivere e lavorare in Appennino”, “Imprenditoria” e “Green per le imprese”, con un evento pubblico lunedì 10 marzo nella Sala consiliare del Comune (ore 18 – ingresso libero) e l’attivazione degli sportelli presso la sede del Comune l’11, 12 e 13 marzo (dalle 9 alle 18 – su appuntamento).

Sarà un’occasione importante per conoscere i servizi che BIS Appennino mette a disposizione di residenti, imprese e associazioni del territorio per supportare idee e progetti futuri.

Durante l’evento di presentazione è previsto un focus tematico sulle opportunità per la sostenibilità nel settore turistico, con interventi di Città metropolitana di Bologna, Territorio turistico Bologna-Modena, Appennino Slow, GAL Appennino Bolognese.

Programma dell’evento

Lunedì 10 marzo 2025 – ore 18

Sala consiliare del Comune di Lizzano in Belvedere

Ingresso libero

18.00 – Presentazione Sportelli BIS Appennino

18.30 – Michelangelo Stanzani / Territorio turistico Bologna-Modena: offerta turistica green, quale sensibilità dei turisti/operatori sulla sostenibilità?

18.45 – Stefano Lorenzi / Appennino Slow: dati ed esperienze in Appennino bolognese, che pratiche già ci sono su questo territorio?



19.00 – Quali opportunità di finanziamento attive?

Stefano Sozzi / GAL Appennino bolognese: il bando GAL imprese extra agricole

/ GAL Appennino bolognese: il bando GAL imprese extra agricole Felipe Barroco / AESS: Bando PNRR per l’installazione di FV in Comuni < 5000 abitanti con Comunità energetica RInnovabile

19.30 – Annunci, altri strumenti e sondaggio per laboratorio in presenza

L’accesso agli sportelli nei giorni 11-12-13 marzo (ore 9-18) è su appuntamento.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a

Sportello Imprenditoria: progimpresa.brasimone@cittametropolitana.bo.it

Sportello Vivere e lavorare in Appennino: viverelavorareinappennino@cittametropolitana.bo.it

Sportello Green per le imprese: sportellogreen@cittametropolitana.bo.it