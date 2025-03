Il 12 marzo 2025, alle ore 9.30, presso il Salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Bologna, si terrà una tavola rotonda organizzata dalla FP CGIL Emilia Romagna, per discutere delle condizioni di lavoro nei servizi educativi e nelle scuole per l’infanzia della cooperazione sociale.

Alla tavola rotonda parteciperanno Marco Bonaccini, Segretario Generale della FP CGIL Emilia Romagna; Isabella Conti, Assessora regionale al welfare, terzo settore, politiche dell’infanzia e scuola; Marinella Melandri della segreteria CGIL Emilia Romagna; Alberto Alberani in rappresentanza di Legacoop, Confocooperative e AGCI; Marwa Mahmoud, Coordinatrice Anci Emilia Romagna servizi 0-6.

Il confronto sarà preceduto dalle relazioni di Fabio De Santis, della segreteria della FP CGIL Emilia Romagna, e di Gianluca De Angelis, dell’IRES Emilia Romagna, a cui spetteranno il compito di introdurre i lavori e di restiruire l’esito dell’indagine promossa dalla stessa FP CGIL nel 2023, realizzata insieme all’IRES.

Nell’indagine si è voluto individuare, anche dal punto di vista scientifico, la peculiare condizione delle figure professionali impiegate in questo settore. Educatrici di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori dell’inclusione scolastica, collaboratrici scolastiche, hanno riportato le criticità delle loro condizioni all’interno dei servizi gestiti dalla cooperazione sociale e le aspettative di valorizzazione della loro professione.

L’iniziativa del 12 marzo sarà l’occasione per approfondire la tematica, attraverso il confronto tra gli attori chiamati al governo e alla realizzazione di servizi decisivi per la comunità emiliano romagnola. Servizi che richiedono un profondo investimento di risorse, per valorizzarne il ruolo, contro il rischio del depauperamento anche in questo segmento del mercato del lavoro.