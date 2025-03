Un turismo diverso e sostenibile nei territori dei parchi nazionali. È quanto dimostrano i 118 operatori turistici del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano che aderiscono alla Cets – Carta europea del Turismo sostenibile. Per loro è prevista la “Giornata Cets”, una iniziativa che si terrà presso la Casa della Gioventù, in Via M. Iasoni 2, Berceto (Parma), lunedì 10 marzo 2025, alle ore 10.

La metodologia Cets, promossa da Federparchi e assegnata da Europarc Federation, certifica gli enti gestori nell’acquisizione, monitoraggio e mantenimento di standard di turismo sostenibile. Si tratta di un traguardo importante per coloro che si dedicano alla promozione e gestione di un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente. Ne conseguono benefici, oltre che in chiave turistica, anche per lo sviluppo economico abbinato alla tutela per l’ambiente, il rafforzare il senso di appartenenza e, non ultimo, la creazione di una vera e propria rete di operatori che, per altro, è estesa sul territorio europeo.

“Aderire alla rete Cets – afferma Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano – significa ottenere un riconoscimento europeo, credibile, ma anche la possibilità di utilizzare il logo Cets medesimo, quindi agevolare l’accesso a finanziamenti e sovvenzioni destinati a progetti di turismo sostenibile. Abbiamo avuto anche riscontri positivi dalla rete stessa con gli operatori che si scambiano best practice. Infine, gli operatori Cets, come dimostra la giornata di lunedì 10 marzo, hanno accesso a programmi di formazione e supporto”.

Il programma della Giornata di Berceto, che inizierà con le registrazioni alle ore 9.45, prevede saluti degli organizzatori del Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano e del Comune di Berceto, quindi gli interventi del professor Marco Frey della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che parlerà di turismo e sviluppo sostenibile del territorio, di Giacomo Benelli, che illustrerà la dimensione internazionale della Cets in Europa e il progetto “Dark Sky” nel mondo, di Pierluigi Giacobazzi che presenterà il progetto “Dark Sky” nell’ambito di “Cielo e Stelle d’Appennino” progetto che coinvolge studenti dell’Iti “Cattaneo – Dall’Aglio di Castelnovo ne’ Monti, e di Matteo Cattani che parlerà del tavolo di lavoro “Sport & Biosfera” nella dimensione regionale e nazionale.

La giornata si concluderà con la consegna degli attestati ai nuovi operatori certificati. Ad oggi, i 118 operatori certificati nell’area del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano sono guide, strutture alberghiere, ristoranti e produttori, tour operator.