Venerdì 7 marzo si è svolto, nella sede della Provincia di Modena, una giornata di riflessione rivolta al personale dell’ente, attraverso l’incontro con l’autrice Lisa Galli, che presenterà il suo romanzo “E se Bambi fosse un cacciatore?”, un viaggio per ritrovare se stessi oltre le apparenze, pubblicato lo scorso novembre, in occasione della giornata internazionale della donna.

Come sottolineato dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «sarà un’occasione importante per riflettere e celebrare i diritti, le conquiste e il coraggio delle donne in ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica. L’otto marzo è anche un momento per rinnovare il nostro impegno quotidiano nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza, ricordando che il percorso verso la piena uguaglianza è ancora lungo, ma ogni passo che facciamo insieme è fondamentale per costruire una società più giusta, inclusiva e rispettosa per tutti. La Provincia di Modena è al fianco di tutte le donne che ogni giorno contribuiscono con impegno, forza e determinazione a costruire un futuro migliore per tutti».

Oltre alla presentazione del romanzo si è tenuto anche un momento di condivisione di pensieri, brani e letture da parte delle dipendenti e dei dipendenti dell’Ente sulla giornata dell’otto marzo.

“E se Bambi fosse un Cacciatore?” è un romanzo di formazione che accompagna il lettore in un viaggio attraverso la storia di Marcella, una donna in apparenza realizzata che si trova a fare i conti con la vera natura delle sue relazioni e di se stessa. Un racconto che parla di apparenze, di quelle persone che sembrano vulnerabili, ma nascondono una natura molto diversa, e del coraggio necessario per guardare oltre le nostre convinzioni.

Lisa Galli è psicologa, psicoterapeuta e criminologa. Ha lavorato per vent’anni nel Dipartimento di onco-ematologia del Policlinico di Modena per Ail Modena onlus e insegnato per dieci anni alla scuola di specializzazione sistemico relazionale Iscra di Modena. Ha partecipato come relatrice e moderatrice a congressi e convegni ed è TEDx speaker e ha scelto di ampliare il suo raggio d’azione dedicandosi alla divulgazione psicologica sui social media, dove esplora le dinamiche relazionali e i meccanismi che guidano il comportamento umano.