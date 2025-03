Sono in corso le attività di Anas (Gruppo FS Italiane) di verifica e monitoraggio del ponte sul rio Torto, al km 146,653 della strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Serramazzoni, chiuso in via precauzionale al traffico il 28 febbraio scorso.

Gli approfondimenti, avviati sin da subito, sono proseguiti anche durante le giornate di sabato e domenica e stanno continuando per portare il livello delle indagini al più approfondito possibile grado di dettaglio, a totale garanzia della piena conoscenza delle caratteristiche strutturali e dei materiali del ponte. Questo sta permettendo ai tecnici incaricati di affinare la miglior soluzione progettuale, stabilire le varie fasi di lavorazione e la relativa cantierizzazione allo scopo di riaprire il ponte al transito, quand’anche parzialmente, il prima possibile.

Le attività fino a oggi eseguite, gli esiti a cui si è pervenuti e la descrizione delle successive fasi da attuare saranno illustrate nel corso di un Comitato Operativo per la Viabilità che si terrà presso la Prefettura di Modena, alla presenza di tutti gli Enti e delle Autorità interessate, nella prossima settimana.

Permangono le deviazioni impiantate ed i percorsi alternativi individuati all’atto della chiusura stessa lungo i quali la gestione dei traffici è assicurata dal costante impegno della Provincia di Modena e degli Enti territoriali coinvolti, oltre che dalle Forze di Polizia, la cui sensibilità istituzionale ha consentito, anche con il coordinamento della Prefettura di Modena ed il coinvolgimento della Regione, di limitare i disagi lungo la viabilità provinciale e locale interessata.

Per flussi di traffico sono disposti i percorsi alternativi come di seguito specificati.

Percorsi alternativi per il traffico leggero

In prossimità dell’interruzione della statale 12, il traffico leggero in transito, inclusi autoveicoli e motocicli, potrà utilizzare il seguente percorso alternativo:

Direzione Pavullo o Maranello:strada provinciale 36 San Dalmazio-via del Malandrone – SP36 – Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno – Sant’Antonio.

Questo itinerario è consigliato per ridurre i tempi di percorrenza dei pendolari e l’impatto del traffico nel centro di Serramazzoni.

Per gli autoveicoli diretti al centro di Serramazzoni non sono previste limitazioni. Tuttavia, l’ultimo tratto di Via Roma sarà posto a senso unico di marcia con direzione via Giardini.

Limitazioni per il traffico pesante

Per gli autocarri con portata superiore alle 3,5 tonnellate, sono previste le seguenti deviazioni:

Direzione Pavullo: il traffico pesante proveniente da Maranello transiterà in via Roma per svoltare a sinistra sulla strada provinciale 3 via Giardini.

il traffico pesante proveniente da Maranello transiterà in via Roma per svoltare a sinistra sulla strada provinciale 3 via Giardini. Direzione Modena: all’intersezione via Giardini/via Roma, il traffico pesante proseguirà diritto sulla SP3 via Giardini direzione Maranello, con deviazione in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana.

all’intersezione via Giardini/via Roma, il traffico pesante proseguirà diritto sulla SP3 via Giardini direzione Maranello, con deviazione in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana. Direzione Sassuolo: all’intersezione via Giardini/via Roma, il traffico pesante dovrà svoltare a sinistra su via XXIV Novembre, con direzione Prignano-Roteglia.

Schema delle deviazioni

Itinerario per autoveicoli:

Da Pavullo a Modena: via Giardini, svolta a destra sulla SP36 (GPS 44.371533, 10.834592), Sant’Antonio, Curva Manzini di Cognogno, Molino Vivi, via del Malandrone, San Dalmazio, SS12.

via Giardini, svolta a destra sulla SP36 (GPS 44.371533, 10.834592), Sant’Antonio, Curva Manzini di Cognogno, Molino Vivi, via del Malandrone, San Dalmazio, SS12. Da Maranello a Pavullo: SS12, svolta a sinistra in via San Dalmazio (GPS 44.407900, 10.839140), poi svolta a destra in SP36 via del Malandrone, Cognogno, Molino Vivi, Curva Manzini di Coscogno, Sant’Antonio.

Itinerario per autocarri superiori alle 3,5 t:

Da Pavullo a Bologna: Coscogno, Castagneto, Verica, Fondovalle del Panaro, Vignola/Bologna.

Da Pavullo a Modena/Sassuolo:

Verso Modena:via Giardini, Serramazzoni, via Roma, SP3 direzione Maranello, via Zozi, 8 Marzo. Verso Sassuolo:via Giardini, Serramazzoni, svolta a sinistra su via XXIV Maggio, Prignano, Volta di Saltino, Roteglia.