Dal 15 marzo prende il via la seconda edizione di “Fumetti Sovversivi”, il workshop che offre a giovani fumettisti l’opportunità di esplorare nuove forme di narrazione visiva, approfondire le tecniche del fumetto contemporaneo e confrontarsi con professionisti del settore. Sono 12, in particolare, gli artisti selezionati tramite una call regionale già conclusa.

Il progetto, organizzato da Arci Modena, in collaborazione con il Comune di Modena, fa parte del programma “Costellazione – giovani connessioni creative”, promosso e finanziato da Associazione Ga/Er – Giovani Artisti Emilia-Romagna, che coinvolge i dieci Comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di valorizzare e promuovere giovani artisti e creativi emergenti under 35.

“Il fumetto ha radici profonde, nella storia culturale della nostra città- ha evidenziato l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi – e con questo progetto investiamo sul futuro, sulle generazioni più giovani, protagoniste attive di quest’attività. Un progetto di rete, che coinvolge diversi soggetti culturali, che dialogano e collaborano tra loro, unendo formazione, produzione e partecipazione culturale”.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto i partecipanti cimentarsi nella reinterpretazione grafica del racconto “10 giugno 1918” di Antonio Delfini, edita da Il Dondolo, quest’anno il workshop si concentra su un nuovo progetto ambizioso, ovvero la creazione di un fumetto collettivo ispirato a “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini. Anche in questo caso, l’opera finale sarà pubblicata in formato eBook sempre per la casa editrice digitale del Comune di Modena, e sarà presentata in un evento speciale alla Biblioteca Delfini.

“Fumetti Sovversivi” non è solo un corso di fumetto, ma un’esperienza di sperimentazione artistica e collettiva che attraversa diversi linguaggi visivi e narrativi. Gli incontri si svolgono da marzo a maggio in diverse sedi della città, tra cui la Biblioteca del Fumetto della Polisportiva San Faustino, la Biblioteca Delfini e la Sala Didattica Ex Estense.

Il percorso si articola in workshop pratici, guidati dai tutor Stefano Ascari e Marino Neri, per la realizzazione del fumetto collettivo; laboratori tematici, in cui esperti del settore come Noemi Vola, Icaro Tuttle, Michela Rossi (Sonno), Francesco Ceccarelli (Bunker), Liliana Cupido (Canicola) e Giacomo Guccinelli approfondiranno aspetti chiave della narrazione, dell’identità artistica e dell’editoria indipendente; incontri speciali, con focus su come il fumetto possa diventare un mezzo di espressione politica, sociale e culturale.

L’obiettivo è offrire ai partecipanti un’esperienza formativa che unisca sperimentazione artistica e riflessione sociale, mantenendo viva la tradizione del fumetto d’autore italiano e aprendo le porte alle nuove tendenze del graphic novel contemporaneo.

Informazioni sul progetto disponibili su www.giovazoom.emr.it/it/gaer/progetti/costellazione-seconda-edizione-2025