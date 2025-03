Martedì 11 marzo si terrà l’incontro conclusivo del corso magistrale 2024/2025 della Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e diritti dei cittadini, promossa dal Comune in collaborazione con l’Università di Bologna.

L’appuntamento, in programma dalle 15 alle 17.30 presso la sala conferenze del MAMbo (via Don Minzoni 14), sarà dedicato al tema “Welfare di Comunità e di Prossimità a Bologna. Riflessioni a partire dall’esperienza di ricerca sociologica della Scuola Achille Ardigò”.

L’incontro si aprirà con una relazione di Riccardo Prandini (Università di Bologna e Comitato Tecnico Scientifico Scuola Ardigò) sulle innovazioni del welfare di comunità a Bologna, con particolare attenzione alle attività di ricerca condotte dalla Scuola Ardigò tra il 2023 e il 2025 nei quartieri cittadini in collaborazione con l’Università di Bologna. A seguire un confronto con: Erika Capasso, delegata del Sindaco alla Riforma dei Quartieri, Case di Quartiere, Terzo Settore; Chris Tomesani, capo Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità del Comune di Bologna; Mauro Moruzzi, presidente del CTS della Scuola Ardigò.

Sarà possibile seguire l’evento anche a distanza sulla piattaforma Meet, collegandosi al link: meet.google.com/fkq-vvmk-fqp

La scuola Achille Ardigò

La Scuola Achille Ardigò del Comune di Bologna, in collaborazione con istituzioni e Università, cura la formazione permanente sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini.

La Scuola organizza un corso magistrale sui temi del welfare e realizza attività di ricerca e di supporto scientifico alla co-progettazione sull’innovazione del welfare.

Le ricerche e i progetti sono sviluppati in collaborazione con l’Università di Bologna sulla base delle priorità tematiche e delle necessità di approfondimento individuate dai Quartieri cittadini, che sono parte attiva nella costruzione dei programmi. Attualmente sono in corso ricerche in tema di welfare culturale, servizi per gli anziani autosufficienti e isolati socialmente e sulle Case della Comunità.

La Scuola Ardigò promuove, inoltre, seminari, master, eventi e corsi tematici aperti alla cittadinanza, ai volontari del libero associazionismo e agli operatori del terzo settore.

Tutte le informazioni sulle attività della scuola e i materiali didattici prodotti sono disponibili sul sito: www.comune.bologna.it/scuola-ardigo/