Incontro storico per il Comune di Modena che questa mattina, martedì 11 marzo, ha visto il sindaco Massimo Mezzetti accogliere, per la prima volta, un console della Repubblica tunisina in municipio: Afif Traouli. In carica dal 4 luglio 2024, quando è stato aperto il Consolato generale di Tunisia a Bologna, Traouli in questi mesi ha incontrato varie autorità del territorio, come il questore della Provincia di Bologna, il sindaco e il prefetto di Ferrara e il prefetto di Ravenna.

Durante l’incontro il console tunisino ha ricordato le importanti collaborazioni sul piano economico che legano Tunisia e Italia, citando al sindaco il progetto di costruzione di un idrogenodotto che dai paesi del nord Africa – Tunisia e Marocco – arriverà alla Germania, passando per Italia e Austria. Il progetto ha incontrato l’interesse del sindaco che ha spiegato come Modena si stia sempre più caratterizzando come una Hydrogen Valley grazie a progetti pubblici e privati.

Afif Traouli ha poi sottolineato l’importanza delle relazioni con i territori dell’Emilia-Romagna dove vive circa il 20% della popolazione tunisina presente in Italia. Mentre la comunità tunisina sul territorio di Modena conta oggi 5.797 tra cittadine e cittadini presenti, pari al 6% della popolazione straniera residente.

Il console ha così dato la sua disponibilità per favorire le relazioni tra il Comune di Modena e la comunità tunisina presente sul territorio, anche rispetto al tema dei minori stranieri non accompagnati e dei detenuti presenti nel carcere modenese. Detenuti, ha detto Traouli, che vanno riabilitati e recuperati alla vita civile anche attraverso programmi educativi che favoriscano il loro reinserimento nella società una volta scontata la pena.

Il sindaco Mezzetti ha apprezzato la disponibilità del Console e ha sottolineato come sia importante creare, anche attraverso le istituzioni diplomatiche, possibilità di incontro tra le aziende italiane (bisognose di personale) e manodopera straniera (qualificata e preparata).

Al termine dell’incontro il tradizionale scambio di doni: datteri per il sindaco e stampe antiche di Modena unite al libro Modena di notte per il console.

La giornata modenese di Afif Traouli è poi proseguita, nel pomeriggio, con la visita ad una comunità di minori stranieri non accompagnati assieme all’assessora comunale a Sicurezza urbana integrata, Polizia locale, Coesione sociale, Integrazione e Cittadinanza, Alessandra Camporota. Prevista anche una tappa al Carcere Sant’Anna dove il console consegnerà libri, prodotti audiovisivi e altri beni per favorire l’istruzione dei detenuti tunisini presenti nella struttura.