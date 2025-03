Nell’ambito della continua attività di vigilanza predisposta dalla Polizia Stradale dell’Emilia Romagna, nel pomeriggio del 6 marzo una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio ha rintracciato, nel territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli, un’auto a bordo della quale viaggiavano due ragazzi, uno alla guida e l’altro seduto nel sedile posteriore con il capo reclinato.

Tale posizione ha subito destato l’attenzione dei poliziotti che hanno deciso, dunque, di controllare l’autovettura e i suoi occupanti, entrambi residenti in provincia di Napoli. Durante il controllo, gli Agenti hanno notato un involucro posizionato sul tappetino del passeggero posteriore, all’interno del quale è stato trovato non solo della sostanza stupefacente di tipo hashish, ma anche monili e altri oggetti di valore. Altri monili sono stati inoltre occultati nei calzini di uno dei due fermati.

Ad una più attenta analisi, è emerso che i monili erano il frutto di una truffa ai danni di un’anziana signora residente a Valdagno (VI). I poliziotti, sentito il Sostituto Procuratore di turno, procedevano al sequestro amministrativo della sostanza stupefacente e hanno poi contattato la signora, vittima della truffa, per il riconoscimento dei monili rinvenuti. L’anziana ha riconosciuto come propri tutti i monili ritrovati e, dunque, in accordo con il Comando dell’Arma dei Carabinieri di Valdagno (VI) si procederà presto alla loro restituzione.