Wheelchair Gp, Associazione Sportiva Dilettantistica organizza, già dal 2016, gare di velocità per bambini e ragazzi che utilizzano sedie a rotelle elettroniche. Le gare, riservate a persone affette da malattie genetiche e NON, sono disputate su piste di go-kart.

Gli organizzatori vogliono coinvolgere, anche in Emilia, partecipanti per la gara di SABATO 26 APRILE 2025 con il solo scopo di far incontrare persone che hanno solo tanta voglia di divertirsi.

La manifestazione sarà presso il Big Kart in via Giuseppe di Vittorio a Rozzano (MI).

La partecipazione è gratuita. Info e iscrizioni su www.wheelchairgp.org