Dal 13 al 17 marzo Maranello si trasforma in un vivace centro culturale con la seconda edizione di “Ready to Read – Maranello Legge”, la rassegna promossa alla Biblioteca Mabic dal Comune di Maranello in collaborazione con TILT Associazione Giovanile APS e il sostegno della Fondazione di Modena.

La rassegna, che si propone di ricordare come la lettura sia uno strumento fondamentale di apprendimento e comprensione del mondo, si apre al pubblico venerdì 14 marzo con l’irriverente poeta contemporaneo Guido Catalano, che porterà uno spettacolo inedito: un reading in solitaria con i suoi “cavalli di battaglia” ormai classici del genere amoroso. Sabato 15 marzo il Mabic ospiterà in contemporanea il laboratorio di Jonathan Zenti, audio e podcast designer, che guiderà i partecipanti nell’analisi della scrittura di podcast, e un’esperienza immersiva con visori di realtà virtuale: un’immersione multisensoriale che partendo dallo strumento tecnologico va oltre la letteratura in senso tradizionale. Nel pomeriggio, spazio al “Reading Party”, un momento di quiete e silenzio per immergersi nella lettura, e in serata alle 21 l’incontro con la scrittrice Chiara Tagliaferri, che ha collaborato con Michela Murgia ai libri “Morgana”, raccontando storie di donne facendo ragionare sulla tematica del femminile e di come sfuggire dagli stereotipi. Domenica 16 marzo, si torna a sperimentare la realtà virtuale a 360° e alle 11 si potrà partecipare al corso di “libro cooking” con Ilaria Bertinelli, che preparerà un menù a basso contenuto glicemico dimostrando come la cucina possa essere uno strumento per prendersi cura del proprio corpo senza rinunciare ai piatti più golosi anche per chi soffre di malattie cronache. Nel pomeriggio, alle 16 Alessia Canducci e Federico Squassabia presenteranno lo spettacolo “Stardust”, uno spettacolo che è un inno alla Terra, ritrae la crisi climatica e ci porta in un viaggio attraverso il passato, il presente ed il futuro del nostro Pianeta. La rassegna si concluderà alle 19 con il giornalista RAI Stefano Corradino, che dialogherà con la redazione di NEA Quotidiano sulle sue “Note di Cronaca”: dalla storia di Ilaria Alpi a quella di Federica Angeli, protagonisti positivi che lottano per la tutela dei diritti umani e contro le mafie. Oltre agli eventi aperti al pubblico, sono numerosi gli appuntamenti dedicati alle scuole del territorio: laboratori per l’infanzia sui 50 anni della Pimpa, con due laboratori dedicati alla cagnolina disegnata da Altan con Franco Cosimo Panini; Anna Pisapia ABC di Babablibri proporrà un laboratorio sull’esplorazione del mare, e Daniela Berti di Topipittori accoglierà una nuova arrivata con Benvenuta. Alle scuole primarie sono dedicati l’incontro con Laura Carusino, il volto dell’Albero Azzurro che per il Battello a Vapore ha scritto la serie Io sono Bea; e una serie di laboratori alla scoperta delle emozioni con gli educatori di Ennesimo Academy. Il programma include anche le scuole secondarie di primo e secondo grado: gli studenti più grandi incontreranno Francesca Picozzi, psicologa che ha scritto con l’illustratrice Greta Xella Perché sei qui? affrontando i temi della salute mentale e dello scontro con una realtà che non ci rappresenta. Le scuole di primo grado invece incontreranno Antonella Di Bartolo, la Preside Coraggio che sfida la mafia nel quartiere di Don Pino Puglisi di Palermo e riporta i bambini in classe. Ready to Read continuerà poi con gli studenti del doposcuola che frequenteranno il laboratorio Libri Parlanti, sulla realizzazione di un video commento con gli educatori di Ennesimo Academy.