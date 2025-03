Aveva lasciato il proprio furgone aperto e l’amara sorpresa è stata quella di scoprire che alcuni zaini contenenti materiale da lavoro erano scomparsi. È quello che è capitato ieri mattina ad un uomo che aveva parcheggiato il proprio mezzo in via Gobetti e che, fortunatamente, si è rivolto ad una pattuglia del reparto Navile della Polizia Locale, impegnata nella vicina via Fioravanti in un servizio di sicurezza stradale. La persona ha quindi descritto dettagliatamente gli oggetti sottratti dal furgone agli agenti, che non appena terminati i controlli in strada, hanno deciso di scandagliare le zone limitrofe al luogo in cui si era verificato il furto.

Poco dopo, gli operatori hanno individuato in un’area verde adiacente ai binari della ferrovia in via Greta Garbo, una persona che rovistava all’interno di alcuni zaini contenenti il materiale corrispondente a quello sottratto. L’uomo, privo dei documenti di riconoscimento, dopo aver declinato le proprie generalità è stato trovato in possesso di un coltello con un lama da tredici centimetri, subito sequestrato penalmente. Accompagnato negli uffici per l’identificazione, dagli esiti del fotosegnalamento è emerso che il soggetto ha dichiarato false generalità e per questo motivo è stato denunciato, oltre alle denunce per irregolarità sul territorio italiano e ricettazione. La refurtiva è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.