“Siate gli artigiani del vostro cervello”. Con questa esortazione, davanti a una folta platea, è stato presentato in un incontro in Sala delle Mura il progetto delle Palestre della memoria, promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con Auser e Circolo Caos e coordinato dal distretto di Vignola dell’Ausl di Modena.

In vista dell’imminente avvio delle attività, Elisa Sirotti, neuropsicologa del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl di Modena, ha illustrato modalità e finalità del progetto, che si possono riassumere in due ambiti principali: prevenire il decadimento cognitivo attraverso esercizi di stimolazione delle funzioni cognitive e favorire la socialità di persone di età avanzata, allontanando il rischio di isolamento.

All’incontro erano presenti anche Ivana Fraulini del Circolo Caos e Maria Grazia Roversi del Circolo Auser Grizzaga, oltre all’Assessora alla Sanità Monique Bonacorsi, che ha sottolineato che “iniziative come le Palestre della memoria, abbinate a sani stili di vita e a una corretta alfabetizzazione sanitaria, sono decisive per la salute e come Amministrazione siamo chiamati a favorire proposte di questo tipo, in grado di migliorare il benessere delle persone. Aspetto non meno rilevante del progetto – aggiunge Bonacorsi – è la partecipazione attiva di due associazioni, Circolo Caos e Auser, e di singoli volontari, che in sinergia con Ausl e Comune contribuiranno alla crescita di una comunità che non lascia indietro nessuno”.

Lunedì 17 marzo alle 17.30 ci sarà un nuovo incontro informativo al circolo Auser Grizzaga di Montale, poi le Palestre della memoria inizieranno l’attività con cadenza settimanale a Castelnuovo Rangone presso il Circolo Caos ogni martedì dalle 9.30 alle 11.30 e a Montale presso il Circolo Auser Grizzaga di Montale ogni giovedì dalle 9.10 alle 11.30, fino a giugno.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa o per le iscrizioni, è possibile contattare la referente Ivana Fraulini al numero 335-6642793, da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 18, oppure inviare una mail all’indirizzo palestredellamemoria@comune.castelnuovo-rangone.mo.it.