Il CUS MO.RE conquista con autorità il pass per le finali nazionali grazie a una convincente vittoria per 3-0 sul CUS Verona, maturata tra le mura amiche del Pala CUS di Modena. Un successo che ha un sapore speciale, perché arriva come rivincita dopo il 3-2 subito a Verona nella gara d’andata. La squadra universitaria di Modena e Reggio Emilia ha offerto una prestazione di alto livello, dominando il match con parziali di 25-20, 25-19, 25-19.

Coach Tomasini ha schierato Sartoretti e Tamagnini in diagonale, Soli e Signorini come schiacciatori, Battilani e Morselli al centro, con Schiavoni libero. La strategia si è rivelata vincente, con una battuta incisiva che ha messo in difficoltà la ricezione avversaria e una difesa solida che ha saputo contenere gli attacchi del CUS Verona.

I dati del match confermano la superiorità del CUS MO.RE, che ha chiuso con un eccellente 57% di positività in ricezione e ben 7 punti diretti a muro. Sugli scudi gli schiacciatori di posto 4, Soli e Signorini, autentici trascinatori della squadra con punti pesanti nei momenti decisivi della gara.

“Siamo molto soddisfatti della prestazione – ha dichiarato coach Tomasini – i ragazzi hanno interpretato la partita con la giusta mentalità e hanno espresso un gioco efficace. Adesso ci prepariamo al meglio per le finali nazionali, dove vogliamo essere protagonisti.”

Le finali nazionali si terranno ad Ancona dal 25 al 31 maggio. Il CUS MO.RE è stato inserito in un girone con CUS Viterbo e CUS Udine. Oltre a queste squadre, si sono qualificate alle finali anche CUS Parma, CUS Bologna, CUS Napoli, CUS Bari, CUS Genova, CUS Torino, CUS Catania, CUS Cagliari e CUS Pisa.

Un plauso va anche alle società sportive che hanno permesso la partecipazione dei loro tesserati e a Sau Group, che continua a sostenere lo sport universitario Unimore di alto livello, fornendo l’abbigliamento ufficiale per atleti e staff.

Il CUS MO.RE si proietta ora con ambizione verso le finali nazionali, con l’obiettivo di confermarsi tra le migliori realtà del panorama universitario italiano.

Cus Mo.Re 3

Cus Verona 0

Parziali 25-20; 25-19; 25-19

Cus Mo.Re: Battilani 3, Lorenzini, Gozzi 1, Montaggioli 3, Morselli 1, Orlando 2, Pieroni L, Sartoretti 6, Schiavoni L, Signorini 23, Soli 14, Tamagnini 4 All. Tomasini, vice Iaia, dir Bombardi e Garouy

Cus Verona: Albertini 4, Alessandro L, Artoni 4, Bisoglio, Bonizzato 13, Caliari 1, Cagiano 4, Cristofaro L, Fortunati, Rancan 3, Solazzi 10, Tosi

All. Rroco

Arbitri: Maiellano, Malpighi