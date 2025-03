Nel pomeriggio di domenica 16 marzo sia Soliera che Limidi sono teatro di ulteriori due appuntamenti nell’ambito delle iniziative per la giornata internazionale della Donna.

Si comincia alle ore 15 nella palestra Pederzoli di via Papotti 14, a Limidi, con la 22ª edizione di “Tutti in pista”. La manifestazione prevede esibizioni di sport, ballo e ginnastica, con una particolare attenzione alle performance femminili, ma aperta a tutti gli appassionati. L’organizzazione è a cura del Centro Polivalente di Limidi.

Alle ore 17 il centro culturale Habitat di Soliera, in via Berlinguer 201, propone “Dal jazz all’oriente. Duo d’arpe nella musica del mondo”, un concerto con Cecilia Cuccolini e Anastasiia Volkomorova, per il primo appuntamento della rassegna Note di primavera. L’ingresso è gratuito; al termine verrà offerto un aperitivo.

Il duo italo-ucraino composto da Cecilia Cuccolini e Anastasiia Volkomorova è un ensemble di arpa che esplora un repertorio che spazia dal jazz alla musica orientale. Le due musiciste si sono esibite in vari contesti, offrendo al pubblico un’esperienza musicale diversificata e coinvolgente. Cecilia Cuccolini è un’arpista italiana con una carriera sia solistica che orchestrale. Ha collaborato con l’Orchestra A. Toscanini di Parma e con l’Orchestra di Ferrara. Ha iniziato lo studio dell’arpa all’età di 5 anni e ha conseguito il diploma presso il Conservatorio di Parma. Anastasiia Volkomorova è un’arpista ucraina con una formazione eclettica, che abbraccia sia la tradizione classica che le influenze orientali. La sua versatilità le consente di eseguire un repertorio variegato, arricchendo le esibizioni del duo con una gamma espressiva ampia e profonda.

L’iniziativa è a cura di Arci Soliera, in collaborazione con Auser Soliera, SPI-CGIL Soliera e il contributo di Coop Alleanza 3.0.