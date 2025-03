A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando l’area metropolitana di Bologna si sono registrati allagamenti all’interno della rete viaria cittadina in particolare nella zona del sottopasso di via Caselle e in via Jussi (nel tratto dalla rotonda di via Virginia Woolf e la rotatoria con l’intersezione con via Galletta). Si raccomanda quindi di prestare la massima attenzione.

Sulla SP36 Val di Zena, in particolare nella zona del Farneto, si sono verificati alcuni ruscellamenti: la strada al momento è chiusa al traffico come da disposizioni della Città Metropolitana. Restano chiuse al traffico anche via Montebello (a circa 2 km dall’incrocio con via Fondè), via Martiri di Pizzocalvo (tra la fine del centro abitato di Villaggio Martino e l’intersezione con via Croara), e via Caselle nel tratto corrispondente al civico 119.

Le pattuglie della Polizia Locale e le squadre dei tecnici comunali sono al lavoro sul territorio per monitorare la situazione dei corsi d’acqua minori, coordinare gli interventi e raccogliere segnalazioni su eventuali criticità. Restano in vigore le ordinanze emanate nella giornata di ieri: evacuazione dei piani bassi delle abitazioni collocate in alcune zone della città (elenco completo disponibile sul sito internet del Comune) sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, nidi d’infanzia e centri di formazione professionale, stop anche delle attività sportive negli impianti pubblici, chiusura dei parchi e dei percorsi escursionistici e ciclabili.

Attivo sul sito internet del Comune di San Lazzaro il modulo per segnalare eventuali criticità o esigenze. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, a limitare gli spostamenti e a seguire tutti gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di San Lazzaro. Il prossimo aggiornamento è previsto dopo l’emanazione del nuovo bollettino meteo da parte della Protezione civile (indicativamente alle 13).