Un nuovo “tutto esaurito” per Giuseppe Sorgi in scena al Teatro Dehon di Bologna Sabato 15 marzo ore 21, questa volta nella sua versione d’autore, con “Serata Omicidio”, il giallo-comico più rappresentato in Italia negli ultimi 4 anni.

La commedia è scritta e diretta dall’autore e attore siciliano – noto al pubblico per lo spettacolo “Io Vergine, Tu Pesci?” – e interpretata insieme a Emanuela D’Antoni, Shara Guandalini, Elena Mazza, Micol Pavoncello, Alessandra Pagnotta.

Alle 19.30, nel foyer del teatro, lo spettacolo sarà anticipato dalla presentazione del nuovo libro giallo edito da Salani di Giuseppe Sorgi “Mariano di Gesù al Princess Hotel”. La presentazione è organizzata dalla libreria Ubik di via Irnerio.

Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it