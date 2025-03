“Dopo avere ottenuto, grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di La Perla, l’incontro presso il Ministero del Lavoro, lo stesso ha comunicato alla delegazione sindacale che è in fase di istruttoria un apposito decreto che darà la possibilità della proroga della cassa integrazione straordinaria per cessazione, con effetto retroattivo, per un ulteriore semestre”. Così hanno spigato le organizzazioni territoriali e nazionali di Filctem Cgil e Uiltec Uil al termine dell’incontro questa mattina.

“Un decreto – hanno proseguito le forze sindacali – condizionato dalla rapida cessione delle aziende del Gruppo ad un nuovo soggetto industriale che garantisca il riassorbimento dei livelli occupazionali”.

“Riteniamo pertanto indispensabile l’assunzione di responsabilità di tutte le forze politiche in Parlamento affinché procedano celermente all’approvazione del decreto utile. La celerità dei tempi è un elemento imprescindibile e fondamentale per la riuscita di tutta l’operazione, la salvaguardia occupazionale è la via necessaria per il salvataggio del Gruppo La Perla”: hanno concluso i rappresentanti sindacali.

“Durante l’incontro al Ministero è stato comunicato che sarebbe in fase d’istruttoria un decreto ad hoc per la proroga della Cassa integrazione straordinaria per quelle lavoratrici che sono rimaste o rimarrebbero a breve senza ammortizzatori – dichiara l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia -: si tratta di un altro passo in avanti importante in questa vertenza, un traguardo raggiunto grazie alla loro mobilitazione continua. Il decreto– aggiunge Paglia- va incontro alle richieste delle lavoratrici e verso il quale anche la Regione Emilia-Romagna aveva fatto pressione al Ministero, con un’ultima lettera inviata lo scorso 12 marzo. E proprio in risposta a quest’ultima, abbiamo ricevuto un impegno scritto dalla ministra Calderone riguardo lo studio del decreto, come confermato dalle parole di oggi”.

“Il provvedimento è fondamentale per mantenere le professionalità presenti nell’azienda e dovrebbe dare agio, per un ulteriore semestre, alla possibilità di scegliere, per La Perla, l’acquirente che possa rilanciare l’azienda. Continueremo – conclude l’assessore – a vigilare affinché il decreto arrivi quanto prima ad approvazione, perché la celerità resta fondamentale per tutta l’operazione di salvataggio del Gruppo e il futuro delle lavoratrici”.