La dottoressa Angelina Filice è il nuovo Direttore della Medicina Nucleare. Filice succede al dottor Annibale Versari, di recente andato in pensione.

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Bologna e specializzatasi in Medicina Nucleare all’Università degli studi di Ferrara, al termine del percorso formativo la dottoressa Filice è stata assunta, come dirigente medico con un contratto a tempo indeterminato, nella struttura complessa della Medicina Nucleare di Reggio Emilia.

Nei molti anni trascorsi in questa azienda, la dottoressa Filice ha maturato un’ampia esperienza nel campo della diagnostica, ma soprattutto della terapia medico-nucleare. Per quattordici anni è stata infatti responsabile della Struttura Semplice della Terapia Radiometabolica, da sempre un riferimento nazionale per la terapia medico-nucleare. Dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2024 è stata Direttore Facente Funzioni e dal 1 gennaio 2025 è Direttore della Struttura Complessa di Medicina Nucleare di Reggio Emilia.

La dottoressa Filice ha frequentato numerosi corsi di formazione di rilevanza nazionale e internazionale, un corso di alta formazione in negoziazione, due corsi di alta formazione in management e un master in metodologia della ricerca. Ha partecipato a oltre cento congressi/corsi a invito in qualità di faculty, in particolare sui temi inerenti la terapia medico-nucleare e la diagnostica a essa connessa, ovvero alla Teragnostica, tema attualmente di grande interesse, sia nella pratica clinica che nella ricerca. E’ inoltre tutor dei Medici in formazione Specialistica della Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare di UNIBO.

Dedicata da molti anni alla ricerca, ha partecipato e partecipa a diversi studi osservazionali e sperimentali di fase I/II/III, in qualità di principal/sub investigator. Dal 2020 è inoltre Direttore Medico dell’Unità Clinica degli studi di Fase I dell’IRCCS di Reggio Emilia, essendo la struttura accreditata dal 2018 per le sperimentazioni di Fase I, sia di diagnostica che di terapia medico-nucleare. Filice, per gli studi di fase I, ha partecipato a diversi audit e a una recente ispezione AIFA di sistema sulla conformità dei requisiti minimi dell’Unità Clinica di Fase I, con esito positivo. E’ autrice/coautrice di sessantasei tra pubblicazioni scientifiche e capitoli di libro, prevalentemente in campo oncologico.

E’ iscritta a diverse società scientifiche nazionali e internazionali nel cui ambito è stata ed è coinvolta nella stesura di raccomandazioni procedurali e linee guida. Attualmente è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana di medicina nucleare (AIMN) dove nel primo biennio ha ricoperto il ruolo di Coordinatrice Nazionale dei gruppi di studio e attualmente ha il ruolo di Coordinatrice del Comitato per le Attività Formative e Scientifiche (CAFS). E’ inoltre membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana per i Tumori Neuroendocrini (Itanet) e del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana dei pazienti Basedowiani e Tiroidei (AIBAT).