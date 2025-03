I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 516 persone e controllato 329 veicoli durante i recenti controlli alla circolazione stradale, con particolare attenzione agli automobilisti, per prevenire quei comportamenti contrari al Codice della Strada che provocano incidenti stradali, anche mortali: superamento dei limiti di velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza, distrazioni varie, tra cui l’uso del telefonino e guida in stato di alterazione psico-fisica.

Di recente, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, la cui competenza settoriale comprende le principali piazze del centro cittadino, zone interessate da criminalità e degrado urbano, hanno identificato sei automobilisti che si erano messi al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, mettendo a rischio la propria e altrui incolumità. Dall’entrata in vigore della nuova normativa stradale, i Carabinieri hanno ritirato numerose patenti di guida ad automobilisti che stavano utilizzano lo smartphone. Inoltre, in via Irnerio, i Carabinieri sono intervenuti su richiesta di un autista che aveva sorpreso una persona a bordo del mezzo pubblico nell’atto di masturbarsi, mentre nel Parco Don Giovanni Bosco, hanno identificato una persona in possesso di uno smartphone di provenienza furtiva.