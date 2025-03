Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione sottopasso, nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 marzo, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale (R13), verso la A13 Bologna-Padova. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e rientrare dallo stesso in direzione Casalecchio/A13.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo, nelle tre notti di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 marzo, con orario 22:00-6:00, chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, verrà obbligatoriamente deviato sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna. Di conseguenza, con lo stesso orario, sarà chiuso anche il Ramo di svincolo che dalla Via Emilia immette sul Ramo Verde, per chi proviene da Modena ed è diretto in Tangenziale. Dopo la deviazione obbligatoria sulla SS9 Via Emilia, percorrere viale De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.