Una storia a lieto fine quella dell’anziana signora vicentina truffata da due uomini presso la propria abitazione. La scorsa settimana, infatti, la Polizia di Stato, nello specifico i poliziotti della Sottosezione della Polizia Stradale di Altedo, hanno rintracciato lungo l’autostrada A/13 Bologna-Padova l’auto di due soggetti che si erano presentati a casa dell’anziana signora e che, spacciandosi per carabinieri, l’avevano indotta con l’inganno a farsi consegnare 6.050 euro in contanti e tutti gli effetti personali in oro custoditi presso l’abitazione.

Qualche giorno fa, gli Agenti della Polstrada si sono recati in provincia di Vicenza dall’anziana signora per riportarle tutto quanto le appartenesse.

Non appena rientrata in possesso dei propri averi, la pensionata ha ricoperto di gratitudine i poliziotti per aver recuperato i risparmi che la stessa aveva faticosamente messo da parte in oltre 10 anni, oltre ai monili d’oro che rappresentavano i suoi ricordi più cari. Gli Agenti, nell’occasione, hanno ricordato alla signora che è opportuno diffidare sempre di chi si presenta alla porta di casa qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine senza indossare la divisa e chiedendo denaro o gioielli; allo stesso tempo, però, le hanno sollevato il morale e hanno cercato di rinfrancarla dopo la brutta esperienza vissuta appena una settimana prima.