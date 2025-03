La Polizia di Stato di Bologna nella giornata di ieri ha arrestato un cittadino tunisino, classe 2001, che ha provato a sfuggire ad un controllo colpendo gli operatori intervenuti che lo avevano avvistato con fare sospetto in Zona Stazione.

Nello specifico, una Volante del Commissariato “Due Torri-San Francesco” alle ore 14.15 circa, in Via Pietramellara ha notato il cittadino tunisino che, alla vista della volante, tentava di nascondersi dietro una colonna.

Gli Agenti hanno immediatamente fermato l’uomo che si è mostrato fin da subito insofferente al controllo e, alla richiesta di tenere le mani in vista, ha estratto dalla tasca un coltellino a serramanico di 13 cm. Subito gli Agenti lo hanno bloccato, ma quest’ultimo ha cercato di divincolarsi colpendo gli operatori con pugni e spinte, e grazie al supporto di un’altra volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, l’uomo è stato assicurato.

Il tunisino, già con diverse condanne in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona, è stato trovato in possesso di 400 grammi di hashish e 750 euro in contanti.

A seguito di convalida dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è finito in carcere.