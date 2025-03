Un nuovo servizio a sostegno dei minori con difficoltà psicologiche e relazionali, che mette insieme pubblico, privato e non profit sul modello delle “Case dell’adolescente” aperte in Francia: si chiama Arcana, si trova a San Lazzaro di Savena ed è gestito dall’impresa sociale Open Group. Arcana è stato inaugurato questa mattina alla presenza della sindaca di San Lazzaro di Savena Marilena Pillati, e sorge all’interno del Polo Accoglienza e Servizi Solidali di Fondazione PASS, il polo inaugurato nel 2022 grazie alla solidarietà della comunità e del territorio con una prima raccolta fondi che ha realizzato l’obiettivo di due milioni di euro attraverso le donazioni di imprese e cittadini.

Arcana, il cui nome evoca saggezza, scoperte non immediate e storie profonde, è un centro semiresidenziale integrato aperto dal lunedì al sabato dalle ore 12 alle 19. Un ambiente accogliente e ricco di strumenti, in grado di ospitare fino a 8 preadolescenti e adolescenti di entrambi i sessi con età compresa tra 11 e 17 anni. Gli utenti vengono inviati dai Servizi sociali e sanitari perché si trovano in una situazione di disagio o di disturbi psico-patologici, ma non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche.

“Arcana è il frutto della nostra collaborazione con Bimbo Tu, Fondazione PASS e con i servizi pubblici, con cui abbiamo lavorato per costruire risposte concrete e innovative per chi attraversa momenti di difficoltà – dice Giovanni Dognini, Presidente di Open Group –. È per noi un progetto molto importante, che si inserisce in una rete di servizi sul tema del dolore psicologico in adolescenza che la nostra impresa sociale sta sviluppando a livello nazionale”.

“Fondazione PASS, con il Polo Accoglienza e Servizi Solidali, è fiera di ospitare Arcana, un centro semiresidenziale innovativo per adolescenti con difficoltà psicologiche e relazionali – aggiunge Cora Querzé, Direttrice Generale di Fondazione PASS –. Insieme ad Open Group rafforziamo l’impegno di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie, creando un ambiente che promuove crescita e benessere, sostenendo un approccio integrato, con percorsi personalizzati e il coinvolgimento attivo delle famiglie, mira a restituire ai giovani la speranza di un futuro più sereno”.

“Sono orgogliosa che la nostra città possa ospitare un’altra struttura dedicata all’accoglienza e alla cura terapeutica delle persone fragili – commenta la Sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati –. E sono felice che la comunità inaugurata oggi sia dedicata proprio ai più giovani per aiutarli e sostenerli. Per questo il mio ringraziamento va ad Open Group, a Bimbo tu e alla Fondazione PASS per aver scelto San Lazzaro come luogo per la nascita di Arcana. Sono certa che questo luogo diventerà un punto di riferimento per molti ragazzi e per le loro famiglie, una casa per chi oggi si trova in una situazione di difficoltà ma che non vuole perdere la speranza”.

“Continua il nostro impegno accanto alla Fondazione PASS e Open Group – dice Enzo Mengoli, Presidente di Banca di Bologna – per la partenza del progetto Arcana dedicato all’accoglienza e cura di ragazzi e famiglie che vivono momenti di difficoltà. Questo è un esempio di quanto sia importante fare rete tra realtà del territorio per realizzare importanti progetti di responsabilità sociale”.

In Arcana ragazzi e ragazze che vivono in situazioni di vulnerabilità, possono seguire in orario diurno percorsi di accompagnamento personalizzato, tra attività educative, terapia psicologica, inclusione sociale e attività di crescita individuale, mentre la sera rientrano a casa. “Il nostro è un approccio integrato, che mira a sviluppare le loro risorse personali e aiutarli a costruire relazioni positive e immaginare nuove possibilità per il futuro – dice Andrea Gori, psicoterapeuta di Open Group –: in questo è centrale il ruolo delle famiglie, che coinvolgiamo nelle nostre attività per creare un’alleanza terapeutica volta al benessere dei loro figli”.