Flavio Insinna e Giulia Fiume sono i protagonisti di ‘Gente di facili costumi’, commedia di Nino Manfredi e Nino Marino in cartellone al Teatro Duse di Bologna dal 21 al 23 marzo (ore 21, domenica ore 16). Andato in scena per la prima volta nel 1988 con lo stesso Manfredi nei panni dell’interprete principale, il testo torna alla ribalta nell’allestimento diretto dal figlio di Nino, Luca. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Giuseppina Maurizi, le musiche di Paolo Vivaldi e il disegno luci di Antonio Molinaro.

Al centro della storia ci sono Anna, prostituta disordinata e rumorosa che si fa chiamare ‘Principessa’ e sogna di diventare giostraia e l’inquilino del piano di sotto, Ugo, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la Tv e il cinema ma sogna di fare film d’arte. La vicenda prende il via la notte in cui Ugo sale al piano di sopra per lamentarsi con la vicina che lo ha svegliato tornando a notte fonda e accendendo il giradischi. Come se non bastasse, nella sua confusione, Anna lascia aperto il rubinetto della vasca da bagno e allaga irrimediabilmente l’appartamento di Ugo che sarà costretto, anche a causa di uno sfratto, a trovare rifugio proprio dalla Principessa.

Con questa convivenza forzata, inizia un confronto/scontro costellato di incidenti e incomprensioni, ma anche un curioso sodalizio in cui ciascuno dei due condivide con l’altro ciò che ha. Mentre le reciproche posizioni si ammorbidiscono progressivamente, diventa chiaro che a incontrarsi non sono state solo due vite agli antipodi, ma soprattutto due sogni all’apparenza irrealizzabili. Dall’incontro tra Anna e Ugo nasce un turbine di disastri, malintesi, ilarità e malinconie pienamente in sintonia con l’immagine che il loro autore ha lasciato nel ricordo di ognuno di noi.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it