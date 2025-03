Il Comune di Modena ha aderito alla campagna “R1PUD1A” di Emergency che ribadisce con forza l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Dalle ore 17 di lunedì 24 marzo, sulla facciata del palazzo del Palazzo comunale che dà su Piazzetta delle Ova verrà esposto lo striscione con la scritta: “Questa Città R1PUD1A la guerra”. Nella stessa giornata è in programma, alle ore 17.30 presso la Galleria Europa, un evento organizzato dalla Casa della Pace di Modena dedicato al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari. Infine, al tramonto, piazza Mazzini si “colorerà” di rosso in omaggio ad Emergency e alla sua campagna per la pace.

Così il Comune di Modena risponde all’appello dell’associazione italiana fondata da Gino Strada e che dal 1994 offre cure medico chirurgiche gratuite di elevata qualità alle vittime della guerra e promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

“La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime – questo l’appello lanciato da Emergency – Non ci stancheremo di ripeterlo: Emergency ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire “no alla guerra” è ovunque un’aspirazione ma è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora ‘lettera viva’”.